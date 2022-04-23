Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры того, как российские ударные вертолёты Ка-52 уничтожили танк, БМП и укреплённый опорный пункт ВСУ.