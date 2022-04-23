Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры того, как российские ударные вертолёты Ка-52 уничтожили танк, БМП и укреплённый опорный пункт ВСУ.
В ходе спецоперации лётчики армейской авиации работали парами. Удары наносились ракетным вооружением.
Ранее Минобороны России опубликовало видео запуска высокоточных ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.
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