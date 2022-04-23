В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими военными

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские военные обстреляли Горловку.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 06:50 — населённый пункт Курдюмовка — населённый пункт Горловка (посёлок шахты Изотова), выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

Также, по данным ДНР, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 120 мм по Донецку и десять снарядов калибра 122 мм по населённому пункту Доля.

Ранее в ДНР заявили об обстреле населённого пункта Зайцево со стороны ВСУ.

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