В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими военными
«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 06:50 — населённый пункт Курдюмовка — населённый пункт Горловка (посёлок шахты Изотова), выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.
Также, по данным ДНР, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 120 мм по Донецку и десять снарядов калибра 122 мм по населённому пункту Доля.
Ранее в ДНР заявили об обстреле населённого пункта Зайцево со стороны ВСУ.