Минобороны Канады заявило о передаче Украине тяжёлой артиллерии

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Министерство обороны Канады заявило о передаче Украине тяжёлой артиллерии.

«Канада предоставила силам безопасности Украины тяжёлую артиллерию, как Украина запрашивала», — отметили в оборонном ведомстве.

В частности, Киеву передали гаубицы М777 и боеприпасы к ним, дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf.

Кроме того, Канада планирует вскоре передать Украине бронированные транспортные средства.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. 

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