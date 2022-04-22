Минобороны Канады заявило о передаче Украине тяжёлой артиллерии
«Канада предоставила силам безопасности Украины тяжёлую артиллерию, как Украина запрашивала», — отметили в оборонном ведомстве.
В частности, Киеву передали гаубицы М777 и боеприпасы к ним, дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf.
Кроме того, Канада планирует вскоре передать Украине бронированные транспортные средства.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar.