Минобороны Канады заявило о передаче Украине тяжёлой артиллерии

Министерство обороны Канады заявило о передаче Украине тяжёлой артиллерии.

«Канада предоставила силам безопасности Украины тяжёлую артиллерию, как Украина запрашивала», — отметили в оборонном ведомстве.

В частности, Киеву передали гаубицы М777 и боеприпасы к ним, дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf.

Кроме того, Канада планирует вскоре передать Украине бронированные транспортные средства.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar.