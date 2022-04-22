Глава Минюста ДНР: в республике находятся около 3 тыс. сложивших оружие украинских военных

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На территории Донецкой Народной Республики находятся около 3 тыс. добровольно сложивших оружие украинских военных, заявил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко.
Глава Минюста ДНР: в республике находятся около 3 тыс. сложивших оружие украинских военных
  • РИА Новости

«Точное количество назвать будет затруднительно. Можем только предполагать, что их около 3 тыс., потому что многие из них находятся как в подразделениях военной комендатуры, так и в подразделениях Народной милиции и МГБ ДНР», — сказал он.

Министр отметил, что все заключённые находятся в достойных условиях, им обеспечено трёхразовое питание, не применяются методы силового воздействия.

«Кроме того, у нас круглые сутки дежурит карета скорой помощи. Мы должны показать, что мы не такие, как они, мы этим от них отличаемся», — заключил Сироватко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал кадры с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые извиняются и проклинают власть.

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