Глава Минюста ДНР: в республике находятся около 3 тыс. сложивших оружие украинских военных
- РИА Новости
«Точное количество назвать будет затруднительно. Можем только предполагать, что их около 3 тыс., потому что многие из них находятся как в подразделениях военной комендатуры, так и в подразделениях Народной милиции и МГБ ДНР», — сказал он.
Министр отметил, что все заключённые находятся в достойных условиях, им обеспечено трёхразовое питание, не применяются методы силового воздействия.
«Кроме того, у нас круглые сутки дежурит карета скорой помощи. Мы должны показать, что мы не такие, как они, мы этим от них отличаемся», — заключил Сироватко.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал кадры с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые извиняются и проклинают власть.