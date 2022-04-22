Путин обсудил с председателем Евросовета Мишелем спецоперацию на Украине

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Президент России Владимир Путин обсудил специальную операцию на Украине в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин обсудил с председателем Евросовета Мишелем спецоперацию на Украине
  • kremlin.ru

«Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине... Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе недавней поездки в Киев.

Путин также рассказал Мишелю о принимаемых российской стороной на постоянной основе мерах по защите гражданского населения на Украине.

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