Путин обсудил с председателем Евросовета Мишелем спецоперацию на Украине
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«Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине... Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе недавней поездки в Киев.
Путин также рассказал Мишелю о принимаемых российской стороной на постоянной основе мерах по защите гражданского населения на Украине.