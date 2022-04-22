Американский полковник в отставке Мартин рассказал о провале политики Байдена на Украине
Как отмечается в статье, «Байден попытался предотвратить украинский конфликт дипломатическими мерами — и не смог».
«Ещё раз доказав, что он и близко не Рейган, Байден во всеуслышание назвал Путина «мясником» и «военным преступником», — подчеркнул Мартин.
По его словам, «Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлём вместо того, чтобы поддерживать канал связи — как СССР во время Карибского кризиса через посла Анатолия Добрынина».
Ранее бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим президентом в современной истории страны.
В январе сообщалось, что рейтинг популярности Байдена упал до 33%.
По результатам опроса, проведённого телекомпанией NBC, меньше 50% американцев поддерживают политику, проводимую администрацией Байдена касательно ситуации на Украине.