Президент США Джо Байден допустил провал в своей политике в отношении Украины. Такое мнение в колонке для The Washington Post выразил американский полковник в отставке Уэс Мартин.

Как отмечается в статье, «Байден попытался предотвратить украинский конфликт дипломатическими мерами — и не смог».

«Ещё раз доказав, что он и близко не Рейган, Байден во всеуслышание назвал Путина «мясником» и «военным преступником», — подчеркнул Мартин.

По его словам, «Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлём вместо того, чтобы поддерживать канал связи — как СССР во время Карибского кризиса через посла Анатолия Добрынина».

Ранее бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим президентом в современной истории страны.

В январе сообщалось, что рейтинг популярности Байдена упал до 33%.

По результатам опроса, проведённого телекомпанией NBC, меньше 50% американцев поддерживают политику, проводимую администрацией Байдена касательно ситуации на Украине.