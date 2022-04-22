Зампостпреда при ООН Чумаков: Россия призвала Украину обеспечить свободу судоходства

Россия призывает международные организации и страны оказать воздействие на Киев, чтобы украинские власти обеспечили свободу гражданского судоходства. Об этом заявил заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Чумаков.

«Мы призываем Международную морскую организацию, другие международные организации и другие страны к взаимодействию с киевскими властями для участия в переговорах по этой теме», — цитирует РИА Новости Чумакова.

По его словам, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в Чёрном, Азовском и Средиземном морях.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что более 70 судов из 18 стран остаются заблокированными в семи украинских портах.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военно-морские силы США не планируют проведения операций в Чёрном море, в том числе для деблокады портов.