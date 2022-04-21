Эксперт Литовкин заявил, что боевики на «Азовстали» не интересуют украинские власти

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Ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин в эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что украинские власти не интересуются судьбой заблокированных украинских боевиков на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
Эксперт Литовкин заявил, что боевики на «Азовстали» не интересуют украинские власти
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«Там, на «Азовстали», происходит критическая, агонизирующая ситуация. Понятно, что там большое количество раненых, наверное, есть тяжелораненые. Это не добавляет здоровья и морально-психологической устойчивости», — сообщил он.

Литовкин подчеркнул, что руководство оставшихся на комбинате военных обратилось с просьбой о помощи.

«А украинское правительство устами Зеленского заявляет: «Стоять до конца!» — и не предлагает эвакуацию, не пытается прорвать осаду, не забрасывает самолётами-вертолётами припасы, еду, боеснабжение», — сказал эксперт.

По мнению Литовкина, военнослужащие на «Азовстали» правительство Украины не интересуют.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заблокированные на «Азовстали» украинские националисты не помешают начать налаживать мирную жизнь в Мариуполе.

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