В Росгвардии заявили об уничтожении группы украинских националистов с вертолётов
Отмечается, что несколько дней назад авиациаонная группа Росгвардии нанесла авиационный удар по силам националистов после выполнения скрытного подлёта.
«В результате была уничтожена вооружённая группа противника, а также три единицы военной техники», — цитирует ТАСС сообщение.
Также сообщается, что вертолёты Росгвардии проводят боевые вылеты ежедневно.
2 апреля сообщалось, что спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области.