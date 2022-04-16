В Росгвардии заявили об уничтожении группы украинских националистов с вертолётов

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Вертолётчики Росгвардии уничтожили группу украинских националистов и военную технику, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что несколько дней назад авиациаонная группа Росгвардии нанесла авиационный удар по силам националистов после выполнения скрытного подлёта.

«В результате была уничтожена вооружённая группа противника, а также три единицы военной техники», — цитирует ТАСС сообщение.

Также сообщается, что вертолёты Росгвардии проводят боевые вылеты ежедневно.

2 апреля сообщалось, что спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области.

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