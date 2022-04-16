Боррель обсудил ситуацию на Украине с Кулебой, Резниковым и Стефанишиной
«Поговорил сегодня с вице-премьером Стефанишиной, министром обороны Резниковым и министром иностранных дел Кулебой», — приводит ТАСС слова Борреля в Twitter.
По его словам, обсуждалось «развитие событий на земле».
9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после этого заявления Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно.
11 апреля глава дипломатии ЕС подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».