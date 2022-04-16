Боррель обсудил ситуацию на Украине с Кулебой, Резниковым и Стефанишиной

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провёл переговоры с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Минобороны Алексеем Резниковым.

«Поговорил сегодня с вице-премьером Стефанишиной, министром обороны Резниковым и министром иностранных дел Кулебой», — приводит ТАСС слова Борреля в Twitter.

По его словам, обсуждалось «развитие событий на земле».

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после этого заявления Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно.

11 апреля глава дипломатии ЕС подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

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