Бастрыкин поручил расследовать факт минирования националистами плотины в ДНР
- © Пресс-служба СК РФ
«В соответствии с поручением главы ведомства следствие примет меры к установлению обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали плотину в ДНР.
Подрыв плотины может привести к затоплению ряда населённых пунктов общей численностью свыше 15 тыс. человек.