Бастрыкин поручил расследовать факт минирования националистами плотины в ДНР

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт минирования украинскими националистами плотины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бастрыкин поручил расследовать факт минирования националистами плотины в ДНР
  • © Пресс-служба СК РФ

«В соответствии с поручением главы ведомства следствие примет меры к установлению обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали плотину в ДНР.

Подрыв плотины может привести к затоплению ряда населённых пунктов общей численностью свыше 15 тыс. человек.

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