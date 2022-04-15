Бастрыкин поручил расследовать факт минирования националистами плотины в ДНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт минирования украинскими националистами плотины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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