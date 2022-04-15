МГБ ЛНР заявило о подготовке украинскими спецслужбами теракта в Луганске
- РИА Новости
По данным министерства, по заданию иностранных спецслужб украинские центры информационно-психологических операций активно распространяют в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения с призывом посетить несанкционированный митинг, который якобы будет проходить 16 апреля на Театральной площади Луганска.
В министерстве сообщили, что массовая рассылка сообщений осуществляется с территории Украины.
«Также получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре столицы ЛНР», — заявили в МГБ.
В министерстве призвали граждан не поддаваться на провокации спецслужб Украины и не подвергать себя и своих близких опасности.
Ранее Министерство госбезопасности ЛНР задержало двух сотрудников луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по подозрению в государственной измене.