МГБ ЛНР заявило о подготовке украинскими спецслужбами теракта в Луганске

Украинские спецслужбы планируют устроить теракт в Луганске, для этого местных жителей призывают 16 апреля выйти на митинг. Об этом говорится в сообщении Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики.

По данным министерства, по заданию иностранных спецслужб украинские центры информационно-психологических операций активно распространяют в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения с призывом посетить несанкционированный митинг, который якобы будет проходить 16 апреля на Театральной площади Луганска.

В министерстве сообщили, что массовая рассылка сообщений осуществляется с территории Украины.

«Также получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре столицы ЛНР», — заявили в МГБ.

В министерстве призвали граждан не поддаваться на провокации спецслужб Украины и не подвергать себя и своих близких опасности.

Ранее Министерство госбезопасности ЛНР задержало двух сотрудников луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по подозрению в государственной измене.