МЧС России доставило на Украину и в Донбасс более 700 тонн гуманитарной помощи

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Сотрудники МЧС России доставили на территорию Украины и Донбасса более 700 т гуманитарной помощи.

«МЧС России доставили более 700 т гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что 14 автомобильных колонн доставили жителям Донбасса и Украины воду, детское питание, продукты и предметы первой необходимости, а также стройматериалы.

За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 14 апреля в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях было проведено 14 гуманитарных акций.

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