МЧС России доставило на Украину и в Донбасс более 700 тонн гуманитарной помощи
«МЧС России доставили более 700 т гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что 14 автомобильных колонн доставили жителям Донбасса и Украины воду, детское питание, продукты и предметы первой необходимости, а также стройматериалы.
За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 14 апреля в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях было проведено 14 гуманитарных акций.