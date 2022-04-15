МО опубликовало новые данные о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны

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Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё…» опубликовало новые документы о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.

«Всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты. Трупы пострадавших были брошены в огонь», — говорится в документе.

Рассказывается, что националисты напали на прихожан церкви и жестоко убили священника.

«Бандеровцы сломали руки и ноги, а затем выстрелили ему в рот, в результате чего он скончался», — говорится в документе от 23 августа 1944 года.

По данным архивов, националисты начали служить нацистам с первых дней Великой Отечественной войны.

«Сразу же после нападения Германии на СССР оуновцы выступили с антисоветскими воззваниями, а также явились организаторами украинского стрелкового корпуса», — сообщается в документах.

21 марта Министерство обороны России сообщило о запуске проекта «Архивы помнят всё…», который посвящён доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.

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