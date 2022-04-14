Политолог Жан Брикмон прокомментировал задержание Медведчука на Украине
- AFP
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«Такое унижение политического заключённого в соцсетях — это ужасно. А ещё это предложение обменять украинского политика на украинских же военных. Пленных военнослужащих обменивают, конечно, но как можно предлагать обменять политического оппонента? Неслыханно», — сказал он.
По словам Брикмана, это в очередной раз показывает, что на Украине нет единства — на востоке страны тяготеют к России, а на западе — к Западу.
Он добавил, что западные СМИ будто игнорируют задержание Медведчука.
12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.
Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.
Жена Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь освободить её мужа.