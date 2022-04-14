В Ясиноватой один человек погиб и трое пострадали при обстреле ВСУ

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В Донецкой Народной Республике в Ясиноватой один человек погиб и двое пострадали при обстреле со стороны украинских войск.
В Ясиноватой один человек погиб и трое пострадали при обстреле ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Дмитрия Шевченко.

«Обстрел Ясиноватой продолжается. К сожалению, у нас ещё двое раненых местных жителей и один человек погиб», — заявил он.

До этого стало известно ещё об одном мужчине, пострадавшем в Ясиноватой при обстреле.

Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки один человек погиб и трое пострадали в результате обстрелов ВСУ.

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