В Ясиноватой один человек погиб и трое пострадали при обстреле ВСУ

В Донецкой Народной Республике в Ясиноватой один человек погиб и двое пострадали при обстреле со стороны украинских войск.

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Дмитрия Шевченко.

«Обстрел Ясиноватой продолжается. К сожалению, у нас ещё двое раненых местных жителей и один человек погиб», — заявил он.

До этого стало известно ещё об одном мужчине, пострадавшем в Ясиноватой при обстреле.

Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки один человек погиб и трое пострадали в результате обстрелов ВСУ.