В Ясиноватой один человек погиб и трое пострадали при обстреле ВСУ
- РИА Новости
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Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Дмитрия Шевченко.
«Обстрел Ясиноватой продолжается. К сожалению, у нас ещё двое раненых местных жителей и один человек погиб», — заявил он.
До этого стало известно ещё об одном мужчине, пострадавшем в Ясиноватой при обстреле.
Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки один человек погиб и трое пострадали в результате обстрелов ВСУ.