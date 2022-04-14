Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки

Короткая ссылка
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

В числе поражённых авиацией объектов два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, были поражены 48 районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов Украины за ночь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить