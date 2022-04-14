Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки

Российская оперативно-тактическая авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В числе поражённых авиацией объектов два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, были поражены 48 районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов Украины за ночь.