Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки
- РИА Новости
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В числе поражённых авиацией объектов два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.
Кроме того, были поражены 48 районов сосредоточения боевой техники украинских войск.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов Украины за ночь.