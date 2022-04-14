ВС России уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов Украины за ночь
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«В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника», — сообщил он.
По его словам, в населённых пунктах Великая Михайловка и Богатырь были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
На аэродроме «Днепр» уничтожены истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8, а также беспилотник Bayraktar TB2.
Также в Минобороны заявили, что за ночь сдались 134 находившихся в Мариуполе украинских военнослужащих.