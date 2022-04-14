ВС России уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов Украины за ночь

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Российские вооружённые силы уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов Украины за ночь. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ВС России уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов Украины за ночь
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника», — сообщил он.

По его словам, в населённых пунктах Великая Михайловка и Богатырь были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

На аэродроме «Днепр» уничтожены истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8, а также беспилотник Bayraktar TB2.

Также в Минобороны заявили, что за ночь сдались 134 находившихся в Мариуполе украинских военнослужащих.

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