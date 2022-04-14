СК возбудил ещё три дела по фактам пыток российских военных на Украине
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Об этом говорится в сообщении на сайте следственного органа.
«В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 127, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК России (посягательство на жизнь военнослужащего, незаконное лишение свободы, истязание)», — говорится в сообщении.
По информации СК, 22 марта несколько российских военнослужащих были обстреляны украинскими силовиками и захвачены в Запорожской области. После этого их передали сотрудникам СБУ, которые в течение десяти дней незаконно их удерживали. В СК сообщили, что в отношении россиян систематически применяли физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания в помещениях СБУ, а также о ходе проведения специальной военной операции.
Также в сообщении говорится, что ещё две группы российских военнослужащих были захвачены в Николаевской области 2 и 5 марта.
«В течение нескольких дней они удерживались представителями СБУ, которые применяли к ним физическое и психологическое насилие, чтобы вынудить озвучить ложную информацию о происходящих событиях», — заявили в СК.
Следствие устанавливает украинских военных и сотрудников СБУ, причастных к нападению и пыткам российских военных.
Ранее СК возбудил дело из-за бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине.