В ЛНР сообщили о гибели двух человек при обстреле ВСУ колонны с мирными жителями

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В Харьковской области украинские войска обстреляли колонну автомобилей, которая вывозила мирных жителей, в результате произошедшего погибли два человека, трое пострадали. Об этом информирует Генпрокуратура ЛНР.
В ЛНР сообщили о гибели двух человек при обстреле ВСУ колонны с мирными жителями
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колонна автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины», — приводит слова представителя надзорного ведомства РИА Новости.

По его информации, следователи Генпрокуратуры ЛНР фиксируют последствия обстрела и гибели мирных граждан.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие заблокировали более 450 мирных граждан в монастыре под Волновахой.

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