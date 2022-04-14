В ЛНР сообщили о гибели двух человек при обстреле ВСУ колонны с мирными жителями
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колонна автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины», — приводит слова представителя надзорного ведомства РИА Новости.
По его информации, следователи Генпрокуратуры ЛНР фиксируют последствия обстрела и гибели мирных граждан.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие заблокировали более 450 мирных граждан в монастыре под Волновахой.