В ЛНР сообщили о гибели двух человек при обстреле ВСУ колонны с мирными жителями

В Харьковской области украинские войска обстреляли колонну автомобилей, которая вывозила мирных жителей, в результате произошедшего погибли два человека, трое пострадали. Об этом информирует Генпрокуратура ЛНР.

«Украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колонна автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины», — приводит слова представителя надзорного ведомства РИА Новости.

По его информации, следователи Генпрокуратуры ЛНР фиксируют последствия обстрела и гибели мирных граждан.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие заблокировали более 450 мирных граждан в монастыре под Волновахой.