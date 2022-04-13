В Абхазии приняли решение о закрытии ковидных отделений на фоне снижения заболеваемости
«В ближайшее время будут закрыты ковидные отделения Очамчырской, Ткуарчалской и Гагрской ЦРБ, а также Сухумская инфекционная больница. При этом пункты забора ПЦР-тестов будут функционировать», — говорится в заявлении ведомства.
Всего в Абхазии на 13 апреля от коронавирусной инфекции привились 19 055 человек.
По словам главы Минздрава республики Эдуарда Бутбы, Россия оказывает значительную помощь Абхазии в борьбе с пандемией.
Он отдельно поблагодарил российских коллег за работу в военном госпитале в Сухуме.