В Абхазии приняли решение о закрытии ковидных отделений на фоне снижения заболеваемости

В связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией Минздрав Абхазии принял решение закрыть ковидные отделения в районах республики.

«В ближайшее время будут закрыты ковидные отделения Очамчырской, Ткуарчалской и Гагрской ЦРБ, а также Сухумская инфекционная больница. При этом пункты забора ПЦР-тестов будут функционировать», — говорится в заявлении ведомства.

Всего в Абхазии на 13 апреля от коронавирусной инфекции привились 19 055 человек.

По словам главы Минздрава республики Эдуарда Бутбы, Россия оказывает значительную помощь Абхазии в борьбе с пандемией.

Он отдельно поблагодарил российских коллег за работу в военном госпитале в Сухуме.