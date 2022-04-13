СК расследует обстоятельства попадания осколка в корреспондента RT в Попасной

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с попаданием осколка в корреспондента RT Влада Андрицу.

«Согласно имеющимся данным, 12 апреля корреспондент RT Влад Андрица был на передовой в Попасной Луганской Народной Республики. В ходе отступления войска ВСУ разрушили практически весь город. В результате обстрела осколок снаряда попал в журналиста. Его спас бронежилет», — сообщил Следственный комитет.

Бастрыкин поручил следователям установить причастных к этому лиц для дальнейшего привлечения к установленной законом ответственности.

12 апреля корреспондент RT Влад Андрица был на передовой в Попасной. В результате обстрела ВСУ осколок снаряда попал в журналиста.