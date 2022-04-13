МО России: ВСУ удерживают в заложниках более шести тысяч иностранцев
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«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6253 иностранных гражданина из 11 государств», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в украинских портах заблокированы 76 иностранных кораблей из 18 государств. В Минобороны России пояснили, что из-за созданных Киевом в территориальных водах Украины угроз обстрелов и высокой минной опасности иностранные суда не могут беспрепятственно выйти в открытое море.
Ранее силы Народной милиции ДНР взяли порт Мариуполя — они освободили два корабля, захваченных украинскими националистами. Были эвакуированы 47 членов экипажей из России, Египта, Азербайджана и с Украины.
Также российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода имени Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.