МО России: ВСУ удерживают в заложниках более шести тысяч иностранцев

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Украинская армия удерживает в заложниках более 6 тыс. граждан из 11 государств, следует из заявления Минобороны России.
МО России: ВСУ удерживают в заложниках более шести тысяч иностранцев
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6253 иностранных гражданина из 11 государств», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в украинских портах заблокированы 76 иностранных кораблей из 18 государств. В Минобороны России пояснили, что из-за созданных Киевом в территориальных водах Украины угроз обстрелов и высокой минной опасности иностранные суда не могут беспрепятственно выйти в открытое море.

Ранее силы Народной милиции ДНР взяли порт Мариуполя — они освободили два корабля, захваченных украинскими националистами. Были эвакуированы 47 членов экипажей из России, Египта, Азербайджана и с Украины.

Также российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода имени Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.

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