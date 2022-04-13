МО России: украинские военные заблокировали более 450 граждан в монастыре под Волновахой

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Украинские военнослужащие заблокировали более 450 мирных граждан в монастыре под Волновахой, заявили в Минобороны России.
МО России: украинские военные заблокировали более 450 граждан в монастыре под Волновахой
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района ДНР неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключённые к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулинозависимые», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сам монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно подвергают миномётным обстрелам, есть убитые и раненые. Из-за плотного огня в обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты и продукты питания или эвакуировать население.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на данный момент невозможно достичь глобального прекращения огня на Украине.

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

За минувшие сутки трое военнослужащих ДНР погибли, ещё более 15 получили ранения.

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