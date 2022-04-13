Минобороны России: Украина создаёт три новых нацбата из уголовников
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«В Харькове завершается формирование трёх новых националистических батальонов («Слабожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2»), укомплектованных заключёнными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — рассказал он.
По его словам, батальоны должны блокировать Харьков с южной стороны и предотвратить выход из города местного населения.
Также они должны будут уничтожить подразделения ВСУ «в случае их отступления или попытки сдаться в плен».