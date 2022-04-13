Минобороны России: Украина создаёт три новых нацбата из уголовников

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Украина создаёт три новых нацбата из уголовников.

«В Харькове завершается формирование трёх новых националистических батальонов («Слабожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2»), укомплектованных заключёнными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — рассказал он.

По его словам, батальоны должны блокировать Харьков с южной стороны и предотвратить выход из города местного населения.

Также они должны будут уничтожить подразделения ВСУ «в случае их отступления или попытки сдаться в плен».