Экс-сотрудник завода в Рубежном заявил об оставшихся опасных химикатах на предприятии

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На территории подконтрольного ВСУ завода «Заря» в Рубежном сохраняется большое количество опасных химвеществ, заявил экс-инспектор предприятия Олег Жерновой.
Экс-сотрудник завода в Рубежном заявил об оставшихся опасных химикатах на предприятии
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Там, кроме крепкой азотной кислоты, которая представляет опасность, естественно, для всех жителей, там есть ещё серная кислота. И более того, там есть ещё хлорные цистерны. Хлор вообще считается боевым отравляющим веществом», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Жерновой заявил, что очень хотел бы скорейшего освобождения химзавода в связи с высокой опасностью для жителей, так как, по мнению собеседника агентства, это не остановит ВСУ от совершения ещё одной провокации.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Рубежном взорвали цистерну с азотной кислотой.

Он призвал население найти укрытие, подготовить маски, пропитанные содовым раствором, и плотно закрыть двери и окна.

По данным СК России, на территории «Зари» остаются более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислот и аммиака.

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