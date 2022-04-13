В ЛНР с 2014 года погибли более 1600 мирных жителей

Более 1600 мирных граждан, проживавших в Луганской Народной Республике с 2014 года, стали жертвами вооружённого конфликта. Такие данные обнародовала Спецкомиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений в ЛНР.

Согласно официальной статистике республики, в период с начала 2014 года и до начала февраля 2021-го в результате украинской агрессии погибли 1605 граждан ЛНР, не принимавших участия в военном конфликте. В список попали только граждане, чья гибель была подтверждена документально.

До начала военной спецоперации России на Украине в плену у украинской стороны находились как минимум 116 жителей ЛНР, в том числе и гражданские.

По данным уполномоченных исполнительных органов ЛНР, в результате боевых действий было повреждено свыше 21 тыс. объектов жилого фонда и инфраструктуры. Почти 1 тыс. зданий не подлежит восстановлению.

Спецкомиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений в сотрудничестве со Следственным комитетом России продолжает собирать и проверять данные о погибших и пострадавших жителях ЛНР.