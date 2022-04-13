В ЛНР сообщили о пяти обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки

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Украинские военные за сутки пять раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по четырём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрелов в населённом пункте Ирмино пострадал мужчина, также было повреждено восемь жилых домов и ясли-сад. При этом в населённом пункте Первомайске был повреждён один жилой дом.

Ранее Елизавета, монахиня Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском, рассказала стрингеру RT Виктору Мирошникову, что националисты били по храмам.

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