В МВД Киргизии заявили о стабилизации обстановки на киргизско-таджикской границе
Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящее время обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная. Ночь прошла спокойно и без происшествий, оперативная обстановка стабильная», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проводят разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов с целью урегулирования конфликтной ситуации.
Ранее в погранслужбе Киргизии сообщили об обстреле таджикскими военными киргизского села.