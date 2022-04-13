В МВД Киргизии заявили о стабилизации обстановки на киргизско-таджикской границе

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В Министерстве внутренних дел Киргизии сообщили о стабилизации обстановки на киргизско-таджикской границе, где ранее произошёл конфликт между пограничниками двух государств.

Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная. Ночь прошла спокойно и без происшествий, оперативная обстановка стабильная», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проводят разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов с целью урегулирования конфликтной ситуации.

Ранее в погранслужбе Киргизии сообщили об обстреле таджикскими военными киргизского села.

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