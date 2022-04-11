Минобороны: эксперты из Франции на Украине попытаются сфабриковать обвинения в адрес России

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев прокомментировал прибытие на Украину французских сил спецопераций.

«11 апреля французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину», — заявил он.

По его словам, принимая во внимание ангажированность этих «специалистов», ожидать беспристрастного расследования не стоит.

«По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооружённых сил России», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил о прибытии во Львов группы жандармов с целью «расследования военных преступлений».

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.