Бастрыкин поручил расследовать попадание со стороны Украины снаряда в посёлок в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту попадания со стороны Украины снаряда в посёлок Таврический в Крыму.

В сообщении на сайте СК говорится, что «Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт попадания в посёлок Таврический на севере Крыма снаряда, прилетевшего со стороны Украины».

По данным следственного органа, в результате взрыва снаряда в посёлке в жилых домах выбило стёкла в окнах и оказалось прервано электроснабжение.

25 февраля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в Джанкойском районе Крыма при разрыве снарядов повреждено более 20 жилых домов.