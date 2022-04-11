Бастрыкин поручил расследовать попадание со стороны Украины снаряда в посёлок в Крыму

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту попадания со стороны Украины снаряда в посёлок Таврический в Крыму.
Бастрыкин поручил расследовать попадание со стороны Украины снаряда в посёлок в Крыму
  • РИА Новости

В сообщении на сайте СК говорится, что «Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт попадания в посёлок Таврический на севере Крыма снаряда, прилетевшего со стороны Украины».

По данным следственного органа, в результате взрыва снаряда в посёлке в жилых домах выбило стёкла в окнах и оказалось прервано электроснабжение.

25 февраля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в Джанкойском районе Крыма при разрыве снарядов повреждено более 20 жилых домов.

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