СК России запустил проект о событиях на Украине «Zа дело!»
- РИА Новости
В том числе в выпусках проекта будет рассказано, «когда и при каких обстоятельствах на мировой карте появилась Украина, кто занимается разработкой биологического оружия в этой стране, а также для чего украинское государство ведёт информационную войну», заявили в СК.
«Тема первого выпуска — Донбасс. Освоение территорий, зарождение русскоязычного населения и развитие русского мира, а также причины политических разногласий между Украиной и населением ЛДНР», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
В марте начал работу сайт проекта #СпросимБастрыкина. В рамках проекта палата депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» занимается сбором вопросов для председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.