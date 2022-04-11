СК России запустил проект о событиях на Украине «Zа дело!»

Следственный комитет России запустил новый проект под названием «Zа дело!». В ведомстве заявили, что проект основан на исторических фактах и результатах современных расследований и рассказывает о событиях, которые сегодня происходят на Украине.

В том числе в выпусках проекта будет рассказано, «когда и при каких обстоятельствах на мировой карте появилась Украина, кто занимается разработкой биологического оружия в этой стране, а также для чего украинское государство ведёт информационную войну», заявили в СК.

«Тема первого выпуска — Донбасс. Освоение территорий, зарождение русскоязычного населения и развитие русского мира, а также причины политических разногласий между Украиной и населением ЛДНР», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

В марте начал работу сайт проекта #СпросимБастрыкина. В рамках проекта палата депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» занимается сбором вопросов для председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.