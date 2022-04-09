Пушилин: Россия, ДНР и ЛНР в ходе спецоперации противостоят целому конгломерату стран

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Россия, Донецкая и Луганская народные республики в ходе спецоперации противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: Россия, ДНР и ЛНР в ходе спецоперации противостоят целому конгломерату стран
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Сейчас Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран. НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов — они участвуют, и их немало», — приводит ТАСС слова Пушилина в эфире телеканала «Соловьёв.Live».

По его словам, военные действия со стороны противника выглядят достаточно профессионально.

«Я говорю сейчас не только об артиллерии, я говорю сейчас вообще в целом о тактике ведения боя, о выстраивании линии обороны», — пояснил Пушилин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее напомнил, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку со стороны членов альянса.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в стриме «Летучка» рассказал, как ВСУ и националисты ведут бой по западной методике.

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