Посол Антонов: Россия не потерпит убийства граждан и пыток российских солдат на Украине

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Россия не потерпит убийства мирных граждан на Украине, а также пыток и убийств российских солдат, заявил российский посол в США Анатолий Антонов во время онлайн-конференции Института Шиллера.
Посол Антонов: Россия не потерпит убийства граждан и пыток российских солдат на Украине
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», — сказал Антонов на мероприятии, посвящённом теме создания новой архитектуры безопасности и развития для всех государств.

Слова российского дипломата приводит РИА Новости.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара ВСУ по вокзалу в Краматорске.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.

Также 14 марта в Донецке возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По данным СК, погибли не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооружённом конфликте, в том числе дети.

Кроме того, по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине возбуждено уголовное дело.

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