В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой украинскими войсками

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли Ясиноватую в ДНР.
В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой украинскими войсками
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что по населённому пункту было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град» и три снаряда калибра 122 мм.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Первомайска со стороны ВСУ.

За минувшие сутки на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики в результате обстрелов ранены 64 человека.

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