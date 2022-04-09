В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой украинскими войсками

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли Ясиноватую в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что по населённому пункту было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град» и три снаряда калибра 122 мм.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Первомайска со стороны ВСУ.

За минувшие сутки на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики в результате обстрелов ранены 64 человека.