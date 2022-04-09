Около 20 тысяч потребителей в Донецке остались без света из-за обстрелов со стороны ВСУ
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства.
«В результате обстрела ВCУ произошло автоматическое отключение Петровского восточного и Петровского западного РЭС — около 20 тыс. абонентов на данный момент лишены электроснабжения», — говорится в сообщении.
Ранее в Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что более 80 горняков ждут вывода на поверхность на шахтах им. Челюскинцев и им. Скочинского в Донецкой Народной Республике, повреждённых в результате обстрелов украинских военных.