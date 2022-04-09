Минобороны России показало видео движения боевой техники по понтонной переправе на Украине
Разведку маршрута и безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и разведывательные подразделения.
В ведомстве отметили, что перед отступлением ВСУ и нацбаты взорвали автомобильные и железнодорожные мосты.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения объектов военной инфраструктуры Украины. Расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Чёрного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.