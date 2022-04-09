Антонов объяснил начало спецоперации России нежеланием Киева прекратить геноцид русских

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью Newsweek, что нежелание киевского режима прекратить геноцид русских, выполнив свои обязательства по международным договорённостям, привело к специальной военной операции России на Украине.

«Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договорённостям», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби напомнил, что украинские военные могут использовать развединформацию, которую они получают от Пентагона, для проведения наступательных операций.

7 апреля председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская сторона вместе с партнёрами передала украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов.

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