Антонов объяснил начало спецоперации России нежеланием Киева прекратить геноцид русских
«Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договорённостям», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби напомнил, что украинские военные могут использовать развединформацию, которую они получают от Пентагона, для проведения наступательных операций.
7 апреля председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская сторона вместе с партнёрами передала украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов.