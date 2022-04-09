Антонов объяснил начало спецоперации России нежеланием Киева прекратить геноцид русских

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью Newsweek, что нежелание киевского режима прекратить геноцид русских, выполнив свои обязательства по международным договорённостям, привело к специальной военной операции России на Украине.