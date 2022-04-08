В Минобороны России заявили о поражении авиацией 54 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила в течение дня 54 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины», — сообщил он.

В частности, были уничтожены пункт управления и два полевых склада боеприпасов, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.

В Минобороны добавили, что радиоперехваты в Мариуполе говорят о наличии большого числа иностранных наёмников: разговоры ведутся не только по-русски и по-украински, но и ещё на шести языках, в основном европейских.