В Минобороны России заявили о поражении авиацией 54 военных объектов Украины
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«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины», — сообщил он.
В частности, были уничтожены пункт управления и два полевых склада боеприпасов, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.
В Минобороны добавили, что радиоперехваты в Мариуполе говорят о наличии большого числа иностранных наёмников: разговоры ведутся не только по-русски и по-украински, но и ещё на шести языках, в основном европейских.