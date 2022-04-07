Белоруссия вводит госрегулирование цен на ряд непродовольственных товаров

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Белоруссия вводит госрегулирование цен на некоторые непродовольственные товары, включая мыло, туалетную бумагу и зубную пасту.
Белоруссия вводит госрегулирование цен на ряд непродовольственных товаров
  • Gettyimages.ru
  • © Kwangmoozaa

«Введено государственное регулирование цен на отдельные непродовольственные товары», — говорится в сообщении правительства в Telegram.

Отмечается, что речь идёт о мыле, туалетной бумаге, бумажных салфетках, подгузниках, гигиенических пакетах, синтетических моющих и чистящих порошкообразных средствах, зубной пасте, а также обуви для детей и чулочно-носочных изделиях для детей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предписывает прекратить списания средств со счетов белорусских компаний по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих недружественные действия.

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