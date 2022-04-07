Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности встретиться с Лавровым ради мира в стране

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что готов встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым ради установления мира на Украине.

«Я готов встречаться (с Лавровым. — RT), так как он официальное лицо и, если это решит вопрос мира на Украине, я готов встречаться с кем угодно», — приводит РИА Новости слова Кулебы на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Россия получила от Турции сигнал о возможности организации встречи Лаврова и Кулебы.

До этого Лавров прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле.