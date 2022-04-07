Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности встретиться с Лавровым ради мира в стране

Короткая ссылка
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что готов встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым ради установления мира на Украине.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности встретиться с Лавровым ради мира в стране
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«Я готов встречаться (с Лавровым. — RT), так как он официальное лицо и, если это решит вопрос мира на Украине, я готов встречаться с кем угодно», — приводит РИА Новости слова Кулебы на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Россия получила от Турции сигнал о возможности организации встречи Лаврова и Кулебы.

До этого Лавров прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить