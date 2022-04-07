В Херсонскую область из Крыма привезли ещё 8 т гумпомощи

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В Херсонскую область доставили ещё 8 т гуманитарной помощи из Крыма. Груз сопровождали бойцы Росгвардии.
В Херсонскую область из Крыма привезли ещё 8 т гумпомощи
  • РИА Новости
  • © Игорь Маслов

Как пишет «Крым 24», херсонские предприниматели завышают цены на продукты.

«Поднимают цены в 10—20 раз. То есть если раньше буханка хлеба стоила 10—11 гривен, то сейчас она стоит до 30 гривен. Кусок мяса раньше стоил 90 гривен, сейчас — 300 гривен. Горох раньше стоил 10 гривен, сейчас стоит 40 гривен», — рассказала заведующая складом гуманитарной помощи Наталья Казарян.

Отмечается, что местные жители составляют списки необходимых медикаментов, которые им доставят в ближайшее время.

Ранее ФАН со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области писало, что в регионе собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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