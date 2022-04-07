В ЛНР за время эскалации конфликта погибли 12 мирных жителей и 18 пострадали

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В Луганской Народной Республике в период с 17 февраля по 7 апреля погибли 12 мирных жителей и 18 пострадали. Об этом информирует представительство ЛНР в СЦКК в своём Telegram-канале.
В ЛНР за время эскалации конфликта погибли 12 мирных жителей и 18 пострадали
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

За указанный период зафиксирован 801 обстрел территории ЛНР со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 30 мирных жителей, из них 12 погибших и 18 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе трое детей», — заявили в представительстве.

Отмечается, что было разрушено и повреждено 420 домостроений в 23 населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками посёлка Донецкого в Луганской Народной Республике семь жилых домов получили повреждения.

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