В ЛНР за время эскалации конфликта погибли 12 мирных жителей и 18 пострадали
- © РИА Новости / Алексей Куденко
За указанный период зафиксирован 801 обстрел территории ЛНР со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения.
«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 30 мирных жителей, из них 12 погибших и 18 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе трое детей», — заявили в представительстве.
Отмечается, что было разрушено и повреждено 420 домостроений в 23 населённых пунктах.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками посёлка Донецкого в Луганской Народной Республике семь жилых домов получили повреждения.