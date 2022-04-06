МИД Китая: все обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на реальные факты

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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал ситуацию в украинском городе Буче.
МИД Китая: все обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на реальные факты
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«Любые обвинения должны основываться на подлинных фактах. Необходимо сохранять сдержанность вплоть до проведения расследования», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя представил в Совет Безопасности ООН доказательства того, что обвинения в адрес России по событиям в Буче являются ложными.

5 апреля Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной провокации в Буче является попытка сорвать наметившийся прогресс в российско-украинских переговорах.

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