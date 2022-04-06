Российские военные уничтожили ещё пять украинских баз хранения ГСМ
- РИА Новости
«Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населённых пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск», — заявил он.
По словам Конашенкова, с данных баз осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.
Ранее Конашенков заявил, что российские вооружённые силы ракетами уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы.
2 апреля Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.