Российские военные уничтожили ещё пять украинских баз хранения ГСМ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили ещё пять баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые снабжали украинские войска.

«Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населённых пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск», — заявил он.

По словам Конашенкова, с данных баз осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.

Ранее Конашенков заявил, что российские вооружённые силы ракетами уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы.

2 апреля Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.