Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы свыше 18,6 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

«Без участия украинских властей из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 654 человека, из них 2837 детей», — сказал Мизинцев.

Всего с начала военной спецоперации на Украине эвакуированы 620 760 человек.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны... удалось спасти уже 127 776 человек, в том числе за истёкшие сутки — 1681 человека», — рассказал он.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли российскую границу и въехали на территорию региона почти 516 тыс. человек.