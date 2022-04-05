Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва военными ВСУ цистерны в ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное», — говорится в сообщении.

По данным СК, подразделением Вооружённых сил Украины при отступлении был осуществлен подрыв цистерн с опасными химическими веществами на территории завода, расположенного в городе Рубежное Луганской Народной Республики.

Как уточняется, в резервуарах завода содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой, в городе Рубежное.