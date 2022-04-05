Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва военными ВСУ цистерны в ЛНР
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«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное», — говорится в сообщении.
По данным СК, подразделением Вооружённых сил Украины при отступлении был осуществлен подрыв цистерн с опасными химическими веществами на территории завода, расположенного в городе Рубежное Луганской Народной Республики.
Как уточняется, в резервуарах завода содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак.
Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой, в городе Рубежное.