Бойцы Росгвардии уничтожили батарею систем залпового огня «Град» украинских националистов

Росгвардия уничтожила батарею реактивных систем залпового огня «Град» украинских националистов, наносившую удары по жилым домам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники СОБР Росгвардии и миномётчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня «Град» украинских националистов», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, данные системы использовались для нанесения ударов по объектам инфраструктуры и жилым домам в населённых пунктах на Украине.

Кроме того, сотрудники Росгвардии задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, который планировал скрыться среди мирных жителей, а также захватили крупный схрон боеприпасов.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли посёлок Донецкий в ЛНР из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».