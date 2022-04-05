Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности перевооружить украинские войска
- AP
«Мы можем перевооружить и переоснастить украинские (вооружённые. — RT) силы», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Он также заявил о перегруппировке российских военных, которая, по его мнению, может занять «несколько недель», и о возможном «крупномасштабном наступлении России в Донбассе».
Кроме того, Столтенберг рассказал, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку со стороны членов альянса.
Ранее посольство России в США призвало американскую сторону перестать накачивать Украину летальным вооружением.
Газета The New York Times ранее сообщила, что Вашингтон намерен выступить посредником в работе с союзниками по вопросу передачи танков советского производства на Украину.