Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности перевооружить украинские войска

Страны — члены НАТО могут перевооружить и переоснастить ВС Украины. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы можем перевооружить и переоснастить украинские (вооружённые. — RT) силы», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он также заявил о перегруппировке российских военных, которая, по его мнению, может занять «несколько недель», и о возможном «крупномасштабном наступлении России в Донбассе».

Кроме того, Столтенберг рассказал, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку со стороны членов альянса.

Ранее посольство России в США призвало американскую сторону перестать накачивать Украину летальным вооружением.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Вашингтон намерен выступить посредником в работе с союзниками по вопросу передачи танков советского производства на Украину.