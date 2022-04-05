Минобороны России заявило об уничтожении центра подготовки в районе города Очакова

Минобороны России сообщило об уничтожении центра подготовки украинских сил специальных операций в районе Очакова.

«Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очакова уничтожен центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наёмников», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям на Украине женщины-наёмника из Нидерландов.